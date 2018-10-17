С территории школы, где отравились ребята, вывезли 70 килограммов отходов с ртутью

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-17T07:33:43+03:00

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В Петербурге продолжают разбираться со странным случаем массового отравления ртутью учеников 339 школы Невского района города. Напомним, банку с опасным металлом один из школьников нашел на улице и принес с собой. Во дворе школы с ней играли и его одноклассники.

Теперь в школе регулярно делают замеры на содержание паров ртути. В воздухе помещений школы их не было и нет, на занятиях ученик не играл. А вот на территории, где была скейтбордная горка, показатели зашкаливали.

- Покрытие скейтбордной горки демонтировано, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу. - Видимая ртуть собрана. Вывезено 70 килограммов ртутьсодержащих отходов. Произведены демеркуризационные работы.

Но превышение все равно есть, причем достаточно серьезные. По данным специалистов: для атмосферного воздуха в 1,5-90,0 раз на площади 100 кв.м.

- Территория площадки ограждена, вход полностью закрыт, - говорят в ведомстве. - Демеркуризационные работы продолжаются. Занятия не отменяются.

В комитете по образованию "Комсомолке" пояснили, что, если понадобится, на площадке даже готовы снять асфальт - по крайней мере, такой вариант тоже рассматривается.