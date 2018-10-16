2018-10-16T13:49:49+03:00
Происшествия

Дети учатся, причины ЧП выясняем: Комитет по образованию прокомментировал отравление ртутью в 339-й школе

Чиновники Смольного уверены, что контролируют ситуацию, а опасности уже нет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дети учатся, причины ЧП выясняем: Комитет по образованию прокомментировал отравление ртутью в 339-й школе.Дети учатся, причины ЧП выясняем: Комитет по образованию прокомментировал отравление ртутью в 339-й школе.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Скандальная ситуация с отравлением учеников 339-й школы Невского района Петербурга парами ртути, не могла остаться без внимания чиновников Смольного. Так, после начатой 15 октября Роспотребнадзором проверки, зафиксировавшей превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 30 раз, часть территории учебного заведения была огорожена. Как обстоят дела на данный момент, в интервью «КП-Петербург» рассказал сотрудник пресс-службы комитета по образованию Петербурга Даниил Борисов.

- По данным последней проверки, проведенной сотрудниками экологического предприятия «Экострой», все помещения школы чистые, учебный процесс идет в обычном режиме, - сообщил Борисов.

Самый загрязненный объект – это рампа (трамплин) на площадке для скейтборда. Именно там было найдено 30-кратное превышение ПДК паров ртути. Накануне его огородили, а сейчас этот объект уже демонтирован, специалисты обрабатывают грунт под ним.

- Если понадобится, то будет снят асфальт, сейчас такая мера рассматривается, - сообщил представитель комитета по образованию.

По словам Даниила Борисова, в Смольном следят за ситуацией, однако не спешат делать выводы. По предварительным данным, администрация школы не виновата в случившемся, так как вход на площадку открыт для всех, а ртуть туда принес один из учеников, нашедший опасный металл на улице.

Напомним, что емкость с ядовитой субстанцией еще 28 сентября у себя во дворе обнаружил один из учеников 339-й школы. Сначала с серебристыми шариками он играл сам, а после поделился с товарищами.

Позднее мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Филатова, а квартиру, где он жил обработали. Но уже через несколько дней к медикам обратились родители других отравившихся детей. Сначала их было четверо. На данный момент число госпитализированных достигло семи человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нам незачем и не от кого скрываться": Адвокат Мамаева рассказал о сдаче загранпаспорта следователю
Игорь Бушманов также прокомментировал Радио "Комсомольская правда" слова другого фигуранта дела Александра Кокорина, который утверждает, что не участвовал в драке [видео]
Новости 24
А почему? В метро рассказали о перепадах высот на "Площади Восстания"
На набережной реки Фонтанки доделали велодорожки
В Кировском районе откроют памятный знак защитникам Ленинграда
Ушла из жизни директор коллектива Billy’s Band Алла Резникова
Артем Дзюба пожаловался на "фейковую" жену
Одного из школьников, отравившихся ртутью, родители отказались оставлять в больнице
Милонов предложил назвать улицу в Петербурге именем бывшего спикера ЗакСа Тюльпанова
ГИБДД начала проверку после езды автобуса по тротуару в Ломоносове
Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей
В Петербурге на два дня из-за ремонта закроют вестибюль метро «Площадь Восстания-1»
Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров