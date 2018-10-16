Дети учатся, причины ЧП выясняем: Комитет по образованию прокомментировал отравление ртутью в 339-й школе

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-16T13:49:49+03:00

Чиновники Смольного уверены, что контролируют ситуацию, а опасности уже нет

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Скандальная ситуация с отравлением учеников 339-й школы Невского района Петербурга парами ртути, не могла остаться без внимания чиновников Смольного. Так, после начатой 15 октября Роспотребнадзором проверки, зафиксировавшей превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 30 раз, часть территории учебного заведения была огорожена. Как обстоят дела на данный момент, в интервью «КП-Петербург» рассказал сотрудник пресс-службы комитета по образованию Петербурга Даниил Борисов.

- По данным последней проверки, проведенной сотрудниками экологического предприятия «Экострой», все помещения школы чистые, учебный процесс идет в обычном режиме, - сообщил Борисов.

Самый загрязненный объект – это рампа (трамплин) на площадке для скейтборда. Именно там было найдено 30-кратное превышение ПДК паров ртути. Накануне его огородили, а сейчас этот объект уже демонтирован, специалисты обрабатывают грунт под ним.

- Если понадобится, то будет снят асфальт, сейчас такая мера рассматривается, - сообщил представитель комитета по образованию.

По словам Даниила Борисова, в Смольном следят за ситуацией, однако не спешат делать выводы. По предварительным данным, администрация школы не виновата в случившемся, так как вход на площадку открыт для всех, а ртуть туда принес один из учеников, нашедший опасный металл на улице.

Напомним, что емкость с ядовитой субстанцией еще 28 сентября у себя во дворе обнаружил один из учеников 339-й школы. Сначала с серебристыми шариками он играл сам, а после поделился с товарищами.

Позднее мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Филатова, а квартиру, где он жил обработали. Но уже через несколько дней к медикам обратились родители других отравившихся детей. Сначала их было четверо. На данный момент число госпитализированных достигло семи человек.