Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-19T12:04:13+03:00

Неадекватного хулигана удалось обезоружить и доставить в отдел для дачи показаний

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Петербургские полицейские задержали стрелка, устроившего переполох в Приморском районе города. Агрессивного и не очень трезвого мужчину скрутили сотрудники правопорядка, проникшие в квартиру. Подробности инцидента корреспонденту «КП-Петербург» рассказал руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 9:30 утра 19 октября нетрезвый мужчина начал стрелять в воздух из охотничьего ружья с балкона дома номер 32 по 1-й Утиной улице. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру и задержали стрелка, - сообщил Вячеслав Степченко.

На данный момент хулиган задержан и дает объяснения в районном отделе полиции, в ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, что чуть ранее жители Приморского района сообщили, что неподалеку от Новоколомяжского проспекта была слышна стрельба. Позднее появились сообщения о том, что полиция оцепила квартал на 1-й Утиной улицы, а к месту инцидента стягиваются спецслужбы.