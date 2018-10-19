Взрыв в Гатчине: пострадал один человек

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-19T17:26:53+03:00

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Сильный взрыв прогремел сегодня, 19 октября, в городе Гатчина. На пиротехническом заводе раздался хлопок, после чего с места стал валить густой черный дым.

По информации пресс-службы губернатора Ленинградской области, на месте пострадал один человек - сторож предприятия. в данный момент он находится в больнице.