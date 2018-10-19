Пострадавшим при взрыве на предприятии "Авангард" в Гатчине выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 21:41 2018-10-19T21:41:40+03:00

На завалах продолжают работать спасатели и правоохранители. Фото предоставлено ГУ МЧС по Ленинградской области

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В Ленобласти после взрыва на предприятии "Авангард" состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

- Режим чрезвычайной ситуации объявлен на районном уровне, - говорится в сообщении губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Как уточнил начальник 47региона,по предварительным данным в результате происшествия погиб один человек, двое пострадали. Они находятся в Гатчинской больнице. Кроме того, за медпомощью обращались и случайные прохожие, которые в момент ЧП были рядом со зданием. К счастью, они отделались легкими травмами и получили медицинскую помощь уже на месте.

- Подразделения МЧС полностью обеспечены силами и средствами для оперативной ликвидации последствий взрыва, разбора завалов. Для эьтого на площадку подвезены дизель-генераторные установки, обеспечивающие освещение, - продолжил губернатор.

Он также отметил, что всем пострадавшим в результате взрыва выплатят компенсацию. Ее размер будет устанавливать специальная комиссия.