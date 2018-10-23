На Васильевском острове вспыхнул "Милионный дом"

СЕГОДНЯ 19:42 2018-10-23T19:42:23+03:00

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В центре Северной столицы вечером 23 октября загорелся старинный особняк. На Васильевском острове вспыхнул дом А. Черкасского, огнем был объят целый этаж здания дома 23 на Университетской набережной. Информации о пострадавших пока нет, но известно, что возгорание в данный момент уже потушено.

- Здание заброшенное. На первом этаже загорелся мусор, который пожарные потушили, - рассказала "КП-Петербург" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Дом князя Алексея Черкасского появился на одной из центральных улиц Санкт-Петербурга в начале XVIII века. Он неоднократно менял свой облик.