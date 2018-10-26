2018-10-26T16:07:28+03:00
Общество

Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»

Друзья великого артиста делятся своими воспоминаниями о нем
Мила БУКЕ
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Николай Караченцов и Александр Запесоцкий. Фото: из архива Александра ЗапесоцкогоНиколай Караченцов и Александр Запесоцкий. Фото: из архива Александра Запесоцкого
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Сегодня деятели искусства и науки вспоминают великого артиста Николая Караченцова, который умер 26 октября в Москве. С Петербургом Николая Петровича связывало много, здесь живут его друзья, с которыми он поддерживал связь. Один из них - ректор СПбГУП, академик РАН Александр Запесоцкий.

- Наша дружба с Николаем Петровичем началась больше 20 лет назад, - признался «КП» - Петербург» Александр Сергеевич. - Мы играли с ним в теннис, он снимался в моих телепрограммах «Ужин при свечах», «Университетские встречи», выступал в СПбГУП с сольными концертами и принимал участие в наших праздничных программах. Он жил очень яркой жизнью, став и в театре, и на экране, и в повседневности символом лучших мужских качеств. Караченцов - единственный, к кому хотела уйти от меня любимая мною девушка. И я не обиделся. Более того, этот эпизод наших с Николаем отношений не испортил.

До судьбоносной аварии в 2005 году Караченцов обожал играть в большой теннис. Фото: из архива Александра Запесоцкого

До судьбоносной аварии в 2005 году Караченцов обожал играть в большой теннис. Фото: из архива Александра Запесоцкого

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