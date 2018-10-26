Глава аппарата губернатора Петербурга уволился по собственному желанию

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-26T19:36:03+03:00

Давид Адамия пришел в Смольный в 2011 году Фото: "КП" Архив

С понедельника он станет советником Беглова на общественных началах

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Первая заметная кадровая перестановка в Смольном с 3 октября, когда бывший полпред Александр Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга вместо Георгия Полтавченко. Свой пост сегодня покинул руководитель аппарата градоначальника Давид Адамия.

– Сегодня Александр Беглов подписал его заявление об увольнении по собственному желанию, – сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. – С понедельника он станет советником губернатора на общественных началах. Его прежняя должность пока вакантна.

Давид Адамия пришел в Смольный в 2011 году как советник Георгия Полтавченко. В 2012-ом он занял пост начальника аппарата губернатора.

Накануне того, как Александр Беглов стал временным градоначальником, из Смольного уволились его супруга Наталья, которая ранее возглавляла Комитет по делам загс, и зять Павел Белов, руководящий Комитетом по физкультуре.