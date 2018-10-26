2018-10-26T19:36:03+03:00
Политика

Глава аппарата губернатора Петербурга уволился по собственному желанию

С понедельника он станет советником Беглова на общественных началах
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Давид Адамия пришел в Смольный в 2011 годуДавид Адамия пришел в Смольный в 2011 годуФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Первая заметная кадровая перестановка в Смольном с 3 октября, когда бывший полпред Александр Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга вместо Георгия Полтавченко. Свой пост сегодня покинул руководитель аппарата градоначальника Давид Адамия.

– Сегодня Александр Беглов подписал его заявление об увольнении по собственному желанию, – сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов. – С понедельника он станет советником губернатора на общественных началах. Его прежняя должность пока вакантна.

Давид Адамия пришел в Смольный в 2011 году как советник Георгия Полтавченко. В 2012-ом он занял пост начальника аппарата губернатора.

Накануне того, как Александр Беглов стал временным градоначальником, из Смольного уволились его супруга Наталья, которая ранее возглавляла Комитет по делам загс, и зять Павел Белов, руководящий Комитетом по физкультуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По делу об исчезнувшем в Петродворце пруде заведут два уголовных дела
Роспотребнадзор изъял в Петербурге 96 кило опасной шавермы
В субботу в Петербурге выпадет первый снег
В Киришах десять тысяч человек остались без света
Беглов обсудил с руководством Минобороны судьбу Кронштадта
В Петербурге ветеранам добавили два дня бесплатного проезда
В Апраксином дворе снесли 36 киосков и 14 прилавков
Рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга отменены по 1 ноября 2018 года
В историческом здании на Большой Морской в Петербурге восстановили огромный витраж
Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам
Экстренное предупреждение от МЧС: мокрый снег ожидается в Санкт-Петербурге в выходные 27 и 28 октября
Исторические здания в Петербурге могут получить таблички с именами
Александр Запесоцкий: «Караченцов - единственный, к кому от меня хотела уйти любимая девушка»
До конца призыва 2018 года из Петербурга в армию уйдут 2600 новобранцев
В Петербурге ищут телефонного террориста, «заминировавшего» отель «Москва»
Два человека пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в центре Петербурга
Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова