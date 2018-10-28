Фонд друзей балтийской нерпы показал, как Крошик радуется первому снегу в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-28T13:37:21+03:00

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Самый известный в Петербурге нерпенок по кличке Крошик влюбил в себя еще больше. Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал фотосессию с очаровательным малышом, который радуется первому снегу, выпавшему 28 октября в Северной столице.

- Какие шикарные усы опять к зиме отрастил, прям как ёлка, - умиляются горожане, разглядывая любимчика.

Крошик радовался снегу, как ребенок. Валялся в нем, кувыркался, а потом весело заныривал в бассейн. О другой жизни нерпенок, похоже, и не мечтает. Напомним, так Крош живет уже два года. Попав в Центр реабилитации ластоногих в Репино, он "попросил" оставить его здесь навсегда. Ласкового и практически ручного нерпенка сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы все же попытались выпроводить на свободу, но малыш вернулся!