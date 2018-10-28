2018-10-28T13:37:21+03:00
Дом. Семья

Фонд друзей балтийской нерпы показал, как Крошик радуется первому снегу в Петербурге

Любимчик горожан подрос, но детские повадки остались
Степан СТЕПАНОВ
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Нерп Крошик радуется первому снегу в Петербурге. Фото: vk.com/sealrescueНерп Крошик радуется первому снегу в Петербурге. Фото: vk.com/sealrescue
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Самый известный в Петербурге нерпенок по кличке Крошик влюбил в себя еще больше. Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал фотосессию с очаровательным малышом, который радуется первому снегу, выпавшему 28 октября в Северной столице.

- Какие шикарные усы опять к зиме отрастил, прям как ёлка, - умиляются горожане, разглядывая любимчика.

Крошик радовался снегу, как ребенок. Валялся в нем, кувыркался, а потом весело заныривал в бассейн. О другой жизни нерпенок, похоже, и не мечтает. Напомним, так Крош живет уже два года. Попав в Центр реабилитации ластоногих в Репино, он "попросил" оставить его здесь навсегда. Ласкового и практически ручного нерпенка сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы все же попытались выпроводить на свободу, но малыш вернулся!

Крошик на фотосессии иногда стеснялся. Фото: vk.com/sealrescue

Крошик на фотосессии иногда стеснялся. Фото: vk.com/sealrescue

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