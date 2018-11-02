Набережная реки Карповки преобразится к 2022 году

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-02T20:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Город становится все краше. На последнем совещании в Смольном, которое провел Игорь Албин обустройство набережной реки Карповки, которое должно пройти в 2019-2022 годах.

Реконструкция предполагает несколько этапов. Сначала обустроят территорию до Первого меда. В будущем на благоустроенной территории организуют пешеходную зону. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2019 года.

Пешеходная зона закончится у Иоанновского монастыря, в районе Барочной улицы. Благоустроить этот участок планируют в 2022 году.

И это еще не все. Вдоль набережной реки Карповки будет и место для прогулок, и концертная площадка с амфитеатром, и спуск к прогулочным катерам. А еще несколько игровых зон, причем отдельное место займет площадка для детей с ограниченными возможностями. Фишкой набережной станет фонтан на воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые парки и пешеходные зоны: как преобразится Санкт-Петербург в 2019 году

В Смольном презентовали планы благоустройства города на Неве