Набережная реки Карповки преобразится к 2022 году
Город становится все краше. На последнем совещании в Смольном, которое провел Игорь Албин обустройство набережной реки Карповки, которое должно пройти в 2019-2022 годах.
Реконструкция предполагает несколько этапов. Сначала обустроят территорию до Первого меда. В будущем на благоустроенной территории организуют пешеходную зону. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2019 года.
Пешеходная зона закончится у Иоанновского монастыря, в районе Барочной улицы. Благоустроить этот участок планируют в 2022 году.
И это еще не все. Вдоль набережной реки Карповки будет и место для прогулок, и концертная площадка с амфитеатром, и спуск к прогулочным катерам. А еще несколько игровых зон, причем отдельное место займет площадка для детей с ограниченными возможностями. Фишкой набережной станет фонтан на воде.
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