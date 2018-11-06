В Ленобласти в канализации нашли труп младенца
Жуткая находка поразила местных жителей из поселка Щеглово что в Ленинградской области. 6 ноября в одном из канализационных люков селяне нашли тело малыша. Труп мальчика-младенца был без признаков насильственной смерти.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Ленобласти, оперативникам удалось выйти на предполагаемую маму малыша – 29-летнюю местную жительницу, которая была направлена на медосвидетельствование.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела и криминалист. В ходе осмотра тела младенца, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, его возраст уточняется, - сообщают следователи.