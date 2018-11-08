Градостроительный совет Петербурга отклонил проект реконструкции СКК

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-08T08:43:00+03:00

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Градостроительный совет Северной столицы вчера, 7 ноября, рассматривал проект реконструкции одного из самых узнаваемых спортивных объектов города – СКК «Петербургский». Концепция, по которой на месте комплекса должен появиться хоккейный дворец вместимостью 21 тысячу зрителей, вызвала поток критики со стороны архитекторов.

- По словам членов совета, внешне новый объект он похож на «перебинтованную стеклянную банку», пишет «Мойка 78».

Кроме того, комиссию взволновало то, что нынешний СКК планируется снести, а уже на его месте возводить новый дворец спорта. Это не устроило многих членов совета, в том числе бывшего главного архитектора города Никиту Явейна. Он подчеркнул, что СКК был построен к московской Олимпиаде 1980 года и является архитектурных образом того времени.

Инвесторам и заказчикам, а им выступает «Хоккейный клуб СКА» предложили доработать проект и вместо сноса, реконструировать СКК, сохранив внешний вид.

Напомним, что в 2023 году Петербург примет хоккейный чемпионат мира и возведение ново дворца спорта планировалось к этому событию.