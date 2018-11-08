Прокуроры приехали на Северный форт Кронштадта искать пропавшие пушки
Северным фортом №6 в Кронштадте, который разбирают на кусочки и пушки которого сдают в металлолом, теперь под пристальной охраной. Вандализмом на памятнике федерального значения заинтересовалась прокуратура.
Состояние памятника удручает. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
На форт, спроектированный легендарным фортификационным инженером Эдуардом Тотлебеном, с проверкой отправились зампрокурора района, полицейские, чиновники из Комитета по охране памятников Петербурга и федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Некоторые фрагменты вырвали «с мясом». Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
– Установлено, что отсутствуют части стволов орудий на декоративной ограде. Они служили опорами для секций ограды. Обнаружены следы их грубого демонтажа, – сообщают в прокуратуре Петербурга. – На момент проверки охрана объекта культурного наследия фактически не осуществлялась. Только в период пребывания проверяющих организовали круглосуточный пост физической охраны.
Теперь люди в форме ищут виноватых. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Теперь люди в форме разбираются, по чьей вине памятник оказался без присмотра, а также выясняю, почему полиция не отреагировала на обращения, если такие были.