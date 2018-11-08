2018-11-08T21:05:10+03:00
Общество

Прокуроры приехали на Северный форт Кронштадта искать пропавшие пушки

Разграбленный форт – памятник федерального значения
Анна ПОСЛЯНОВА
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Форт построил полтора века назад легендарный инженер Тотлебен. Фото: Прокуратура Санкт-ПетербургаФорт построил полтора века назад легендарный инженер Тотлебен. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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Северным фортом №6 в Кронштадте, который разбирают на кусочки и пушки которого сдают в металлолом, теперь под пристальной охраной. Вандализмом на памятнике федерального значения заинтересовалась прокуратура.

Состояние памятника удручает. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Состояние памятника удручает. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

На форт, спроектированный легендарным фортификационным инженером Эдуардом Тотлебеном, с проверкой отправились зампрокурора района, полицейские, чиновники из Комитета по охране памятников Петербурга и федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Некоторые фрагменты вырвали «с мясом». Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Некоторые фрагменты вырвали «с мясом». Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

– Установлено, что отсутствуют части стволов орудий на декоративной ограде. Они служили опорами для секций ограды. Обнаружены следы их грубого демонтажа, – сообщают в прокуратуре Петербурга. – На момент проверки охрана объекта культурного наследия фактически не осуществлялась. Только в период пребывания проверяющих организовали круглосуточный пост физической охраны.

Теперь люди в форме ищут виноватых. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теперь люди в форме ищут виноватых. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теперь люди в форме разбираются, по чьей вине памятник оказался без присмотра, а также выясняю, почему полиция не отреагировала на обращения, если такие были.

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