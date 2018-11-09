2018-11-09T13:15:09+03:00
Происшествия

Число погибших в пожаре на шиномонтаже увеличилось до пяти

Спасатели до сих пор разбирают завалы
Елена БЕЗГОДОВА
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Площадь пожара на СТО под Петербургом достигла 400 кв.м.Площадь пожара на СТО под Петербургом достигла 400 кв.м.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Страшный пожар в Ленобласти увеличил число погибших до пяти человек. О том, что несколько минут назад спасатели достали из под завалов труп еще одного умершего «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели отмечают: завалы все еще разбирают, поэтому число жертв может увеличиться.

Напомним, пожар в сервисе шиномонтажа на Вокзальной улице в Девяткино вспыхнул в пристройке к частному дому в 8.23 утра 9 ноября. Молниеносно огонь перебросился на стоящий рядом жилой трехэтажный дом. в нем проживала семья армян. Около десяти человек вместе с детьми успели выбраться из объятого пламенем здания, собрав минимум вещей.

Спасатели какое-то время не могли подступиться к зданию, так как внутри что-то взрывалось и хлопало. В 9.11 пожар был локализован, в 9.21 было ликвидировано открытое горение.

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