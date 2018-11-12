Музей-заповедник «Царское Село» принял подарок из Австралии

СЕГОДНЯ 20:37 2018-11-12T20:37:55+03:00

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Посол Австралии в Российской Федерации Петер Теш передал Ратной палате музея-заповедника «Царское Село» реконструкцию военной формы сержанта легкой кавалерии времен Первой мировой войны. Новый экспонат можно увидеть в Ратной палате рядом с комплектами полевого обмундирования одной из самых страшных войн в истории.

Известный режиссер сэр Питер Джексон передал музею эти комплекты еще в 2015 году. И сегодня коллекция образцов военной формы в единственном в своем роде российском музее, посвященному первому военному конфликту мирового масштаба, пополнилась неслучайно. Директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова отмечает: « Особенно символично, что мы принимаем этот дар на следующий день после того, как весь мир отметил столетие окончания Первой мировой войны».

На возможный вопрос о том, для чего российскому музею выставлять австралийскую военную форму заранее ответил хранитель фонда «Мужской костюм» ГМЗ «Царское Село» Алексей Рогатнев. Он сообщил: «В нашей стране история участия контингентов из Азии, Африки и Австралии никогда широко не освещалась. Подаренный комплект позволит подчеркнуть действительно мировой характер войны».

Кроме того, во время Первой мировой войны не менее четверти уроженцев России, проживавших на зеленом континенте, вступили в австралийские войска.