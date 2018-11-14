2018-11-14T08:34:49+03:00
Общество

Петербург не получит две велодорожки до Нового года

Причиной задержки стала плохая работа подрядчика, выигравшего конкурс на строительство
Петр КИБЕР
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Петербург не получит две велодорожки до Нового года.Петербург не получит две велодорожки до Нового года.Фото: Владимир МАЛЯНОВ
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Петербург медленно, но верно обрастает велодорожками. Специальные полосы для любителей двухколесных «педальных коней» появляются то тут, то там. Хотя до Амстердама, Северной столицу все еще далеко, но город становится более приспособлен для передвижения на велосипеде. Правда, и без срывов не обходится. Так, запланированные к открытию в нынешнем году две велодорожки, в срок готовы не будут.

По сообщению пресс-службы Городского центра управления парковками (ГЦУП) Петербурга, в ведении которого находятся и выделенные полосы для велосипедистов, из-за некачественной работы и постоянных срывов сроков у одного из подрядчиков, объекты благоустройства по адресам: Приморский проспект от улицы Яхтенная до улицы Савушкина, а также Северная и Южная дороги до набережной Петровского фарватера, до конца 2018 года сданы не будут.

Сейчас ГЦУП намерен разорвать контракт с нерадивыми строителями и найти более ответственного подрядчика. Новых сроков появления велодорожек в Смольном пока не называют.

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