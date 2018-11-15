Улица Белинского в Петербурге оказалось самой «клубной» и «пьяной»
Улица Белинского обошла Рубинштейна и Думскую по количеству увеселительных заведений. В Санкт-Петербурге разработчики мобильного приложения-путеводителя подсчитали число баров, клубов и ресторанов на каждом из петербургских проспектов. И пришли к выводу, что в Северной столице улицы, веселее Белинского, все же нет.
По подсчетам экспертов приложения, здесь, работающие по ночам кабаки, можно встретить через каждые 47 метров. На улице Рубинштейна таких заведений чуть меньше и знаменитая «барная» занимает лишь второе место рейтинга – здесь увеселительные заведения встречаются каждые 54 метра.
Тройку лидеров замыкает улица Ломоносова. В топ-10 также попал Невский проспект от Дворцовой площади до площади Восстания, набережная канала Грибоедова, Садовая и Лиговский проспект.