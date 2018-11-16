2018-11-16T10:22:48+03:00
Общество

Петербургскую школьницу, которую подожгли подростки, ввели в искусственную кому

14-летняя девочка накануне попала в больницу с 30-процентными ожогами тела
Петр КИБЕР
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Петербургскую школьницу, которую подожгли подростки, ввели в искусственную кому.Петербургскую школьницу, которую подожгли подростки, ввели в искусственную кому.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербургские медики продолжают бороться за жизнь и здоровье 14-летней школьницы, которая стала жертвой «игр» своих приятелей-сверстников. Сейчас девочку, которая получила 30-процентные ожоги тела, ввели в искусственную кому.

- Пострадавшая находится в критическом состоянии. Медики приняли решение ввести её в искусственную кому, что бы оградить от сильных болевых ощущений, - пишет паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Напомним, что инцидент произошел 15 ноября в Калининском районе Северной столицы. По версии следствия, четверо подростков проводили время в квартире одного из домов по проспекту Науки. Два 15-летних парня, и две девушки 16 и 14 лет обливались водой. В какой-то момент на младшую из них полили водой из банки, в которой оказался спирт.

Позднее молодые люди уверяли полицию, что случайно чиркнули спичкой, чтобы проверить, горит ли жидкость. Спирт моментально вспыхнул. Огонь удалось потушить, а сама пострадавшая прибежала на ближайшую станцию скорой помощи, где ей оказали помощь и отвезли в детскую больницу имени Раухфуса.

По факт ЧП Следственное управление Следкома России по Петербургу завело дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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