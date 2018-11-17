2018-11-17T13:15:47+03:00
Происшествия

Очевидцы: в Петербурге горит Северный завод

Официальной информации о пожаре пока нет [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Очевидцы сообщают о пожаре на Северном заводе.Очевидцы сообщают о пожаре на Северном заводе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Петербурге очевидцы публикуют видеозаписи пожара, который, по словам местных жителей, произошел на «Ленинградском Северном заводе» в районе метро «Черная речка». Видеозапись появилась 17 ноября.

На кадрах видно, как всю округу заволокло черным густым дымом. Источник возгорания не виден, он находится вдалеке.

Предполагают, что на территории предприятия вспыхнули дрова, либо некая деревянная конструкция. Причиной таких предположений стала информация о том, что на заводе располагается деревообрабатывающее производство.

В МЧС РФ по Санкт-Петербургу информацию о пожаре уточняют.

Очевидцы сообщают о пожаре на Северном заводе в Петербурге.

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