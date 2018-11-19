Новые станции Фрунзенского радиуса откроются не раньше февраля

СЕГОДНЯ 19:59 2018-11-19T20:00:31+03:00

Замечания Ростехнадзора задерживают сдачу депо «Южное», без которого они работать не смогут

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Глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин ответил на запрос депутата Бориса Вишневского о достройке Фрунзенского радиуса. Парламентарий, а вместе с ним и весь город интересуются: успеют ли сдать три новых «фиолетовых» станции в срок, до конца года? И когда «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» заработают?

– По госконтракту срок завершения работ – 20 декабря, – отметил Харлашкин. – После получения официального уведомления «Метростроя» о готовности к сдаче объекта, а также проведения с участием Дирекции транспортного строительства, Петербургского метрополитена и Ростехнадзора приемки будет принято решение о сроках открытия.

Станции «завязаны» на новое депо «Южное». Хотя его достроили еще 5 августа, со сдачей возникли сложности: подрядчик устраняет замечания Ростехнадзора, а откорректированную проектную документацию повторно направили на госэкспертизу.

– Планируемая дата получения положительного заключения – 21 января, – добавил Харлашкин. – А без положительного заключения нельзя получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

В подземке отмечают, что даже если сами станции будут готовы принять пассажиров раньше, сделать это без депо не получится: «фиолетовая» ветка и так работает на пределе возможностей.