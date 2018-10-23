Смольный продлил контракт на Фрунзенский радиус

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-23T18:03:54+03:00

Станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» могут запустить на полгода позже

Изменить размер текста: A A

Приемка и запуск трех «фиолетовых» станций петербургской подземки может затянуться. На заседании в бюджетно-финансовом комитете ЗакСа 22 октября приняли губернаторские поправки к корректировке бюджета на этот год, оставленные коллегам Георгием Полтавченко перед самым уходом. В них – увеличение доходов и уменьшение расходов. В том числе – за счет переноса сроков по госконтрактам на строительство Фрунзенского радиуса.

Сейчас петербургские метростроители работают над тремя линиями: «коричневой» Красносельско-Калининской от «Обводного канала» до «Юго-Западной» (до июня 2022-го), продолжением «оранжевой» Лахтинско-Правобережной на северо-запад до «Театральной» (до ноября 2019-го) и продлением «фиолетовой» на юг до «Шушар» (до конца 2018-го).

Это ныне действующие планы Фото: gov.spb.ru

Участок Фрунзенского радиуса готов на 92 процента. По договору, достроить его должны до 20 декабря. Уже завершена укладка путей, на всех трех станциях, в переходах и вестибюлях идет отделка. Монтируют оборудование и инженерные системы, демонтируют временные сооружения. У «Южной» уже взялись за благоустройство.

– Речь не идет о переносе сроков строительства Фрунзенского радиуса, – сообщил «Комсомолке» компетентный источник. – Но на полгода, до 31 мая 2019-го, продлевают срок действия контракта. Этот срок включает не только строительство, но и получение заключения соответствия объекта, подписание акта ввода в эксплуатацию и сдачу-приемку работ между генподрядчиком и заказчиком.

Допсоглашение к контракту заключили 16 октября. Одновременно губернаторской поправкой 3,2 миллиарда рублей, выделенных на «фиолетовую тройку» на этот год, перенесли на следующий.

– Это необходимо для проведения окончательных взаиморасчетов по пусковому объекту, – объясняют в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сдача-приемка, как показывает опыт новых «футбольных» станций «Беговой» и «Новокрестовской», может затянуться: в эксплуатацию их сдали еще в мае, но принять не могут до сих пор. Срок действия госконтракта по ним истекает в декабре.

Такая схема приложена к новому проекту постановления Фото: gov.spb.ru

На строительстве подземки продление госконтракта отразится, но опосредовано. Новые сроки могут затянуть поступление средств на счета «Метростроя». Речь идет о дополнительных 4,2 миллиардах, которые строители ждут последние полтора года: на них нужно закупить недостающие оборудование и материалы.

Смольный согласовал выплату этой суммы в начале сентября, их выкроили, перераспределив адресную инвестиционную программу транспорта. Однако деньги в таком объеме строителям пока так и не поступили.

– Утвержденная сумма есть только на бумаге, – отмечает источник. – Поэтому авансировать поставщиков материалов и оборудования невозможно, из-за чего они не могут приступить к поставкам и производству, на что тоже нужно время. А значит, есть вероятность, что и достроить три станции до конца года не успеют.

При этом в Смольном сообщают, что еще в августе перечислили «Метрострою» 1,89 миллиарда авансом. Погасить его нужно до 20 декабря.

– В соответствии с задачей, поставленной перед «Метростроем», доступные для пассажиров новые станции Фрунзенского радиуса должны появиться в конце 2018 года, – обещают в КРТИ.

К слову, год назад в КРТИ сообщали, что три новых станции Фрунзенского радиуса готовы на девяносто процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Броневую» - попозже, «Кудрово» - пораньше: в Смольном перекраивают схему строительства метро

Последний раз изменения в перспективную схему развития метрополитена вносили в 2013 году. Тогда перспективы выглядели более чем радужно: в 2018 году обещали открыть восемь новых станций метро, в 2020 – еще десять (подробнее)