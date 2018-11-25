Труп гимназиста нашли привязанным к турнику в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-25T12:02:18+03:00

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24 ноября около трех часов ночи нашли тело восьмиклассника. Мальчик в петле был привязан к турнику в квартире на Казанской улице. Известно, что подросток, ученик одной из петербургских гимназий, проживал в этой квартире.

Источники из правоохранительных органов сообщают, что погибшему было 15 лет. Следователи, прибывшие на место гибели подростка, насильственных следов на теле ребенка не нашли. Тем не менее, по факту обнаружения тела будет проводиться проверка. Тело школьника уже направили на медосвидетельствование в морг.