2018-11-25T13:18:18+03:00
Общество

Обновленный роддом №9 откроют в Петербурге в следующем году

Финансирование для него уже выделено
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
В Петербурге откроют роддомВ Петербурге откроют роддомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Новое здание роддома №9 в Московском районе будет введено в эксплуатацию в 2019 году. Все необходимое финансирование уже предоставлено, сообщили в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

«В Северной столице принимают петербурженок два перинатальных центра федерального подчинения на базе медицинского Центра имени В.А.Алмазова и Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. По итогам 2017 года в них зафиксировано 4 053 родов, что составляет 6% от общего числа появления на свет малышей в городе на Неве», – сообщают в пресс-службе.

Здание этого родильного дома проектировалось еще в 2011 году. Однако сегодня оно уже не соответствует современным технологиям. Чтобы успеть за современными технологиями роддом начали модернизировать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге школьница умерла от отравления
Труп гимназиста нашли привязанным к турнику в Петербурге
В ДТП на улице Космонавтов пострадал 58-летний мужчина
Строители пообещали открыть Беляевский мост к 7 декабря
В Петербурге два брата с ножевыми ранениями попали в больницу
СКА уступил ЦСКА третий раз в сезоне
Тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону доставили спецбортом МЧС в Петербург
Петербург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха матерей
Больше 300 домов в Петербурге остались без отопления
В Петербурге лепнину на фасаде дома «восстановили» монтажной пеной
В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста
Беглов посетил достраеваемую в Приморском районе школу
В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою
Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников
Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет
Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»
МЧС предупреждает о дожде и мокром снеге ночью и в субботу 24 ноября
На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет турнир по смешанным единоборствам
Михаил Боярский рассказал, как впервые ударил женщину
"Консул" несуществующего государства фиктивно поставил на учет иностранцев в Петербурге
В Колпино мужчина напал на полицейских
У Казанского собора в Петербурге заработала платная стоянка
В Петербурге поймали закладчика наркотиков
Ремонт путей меняет трассу трамвая №30 в Петербурге
В Петербурге поймали хулигана, закрасившего блокадную надпись на Невском проспекте
Прокуратура проверяет информацию об отравлении воспитанников частного детского сада в Петербурге
Житель Кингисеппа увидел в гостях бывшую жену и забил ее насмерть
Ночью в центре Кронштадта прорвало трубу с горячей водой