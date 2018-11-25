Обновленный роддом №9 откроют в Петербурге в следующем году

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-25T13:18:18+03:00

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Новое здание роддома №9 в Московском районе будет введено в эксплуатацию в 2019 году. Все необходимое финансирование уже предоставлено, сообщили в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

«В Северной столице принимают петербурженок два перинатальных центра федерального подчинения на базе медицинского Центра имени В.А.Алмазова и Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. По итогам 2017 года в них зафиксировано 4 053 родов, что составляет 6% от общего числа появления на свет малышей в городе на Неве», – сообщают в пресс-службе.

Здание этого родильного дома проектировалось еще в 2011 году. Однако сегодня оно уже не соответствует современным технологиям. Чтобы успеть за современными технологиями роддом начали модернизировать.