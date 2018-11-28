Стала известна дата прощания с дирижером Станиславом Горковенко

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-28T10:01:02+03:00

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В петербургском Центре музыкальной культуры «Чайковский» назвали дату и местопрощания с народным артистом России Станиславом Горковенко. Гражданская панихида пройдет в Доме Радио на Итальянской 27.

- Церемония начнется в 11:00 29 ноября в фойе на втором этаже здания, - сообщает пресс-служба Центра «Чайковский». - Позднее, в 13:30 в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, дом 1 состоится отпевание.

Напомним, что народный артист России, лауреат множества государственных премий дирижер Станислав Горковенко скончался 26 ноября на 81-ом году жизни. Последние годы он работал в Губернаторском симфоническом оркестре Петербурга, Театре музкомедии, а также был художественным руководителем Центре музыкальной культуры «Чайковский».

Похороны состоятся в тот же день на Волковском кладбище Северной столицы.