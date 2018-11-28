2018-11-28T11:01:58+03:00
Происшествия

Следком возбудил дело после пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

При возгорании, произошедшем на «Адмиралтейских верфях» пострадал один человек
Петр КИБЕР
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Следком возбудил дело после пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин».Следком возбудил дело после пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственное управление Следкома по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по факту пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». ЧП, произошедшее вчера, 27 ноября, на «Адмиралтейских верфях», стало причиной госпитализации одного из работников завода.

- Возгорание возникло около 19:00 в помещении котельного отделения судна и охватило площадь около 300 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Номер пожара был быстро повышен до 3-го ранга. Бороться с огнем прибыли десятки сотрудников МЧС и несколько машин спецтехники. Около девяти часов вечера пламя удалось потушить, но инцидент не прошел бесследно – поврежденными оказались обшивка, проводка и электрооборудование ледокола.

По предварительным оценкам, ущерб составил около полутора миллионов рублей. Причины инцидента установят следователи СК, которые уже начали работу на объекте.

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