СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-28T11:01:58+03:00

Следком возбудил дело после пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин». Фото: Артем КИЛЬКИН

При возгорании, произошедшем на «Адмиралтейских верфях» пострадал один человек

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Следственное управление Следкома по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по факту пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». ЧП, произошедшее вчера, 27 ноября, на «Адмиралтейских верфях», стало причиной госпитализации одного из работников завода.

- Возгорание возникло около 19:00 в помещении котельного отделения судна и охватило площадь около 300 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Номер пожара был быстро повышен до 3-го ранга. Бороться с огнем прибыли десятки сотрудников МЧС и несколько машин спецтехники. Около девяти часов вечера пламя удалось потушить, но инцидент не прошел бесследно – поврежденными оказались обшивка, проводка и электрооборудование ледокола.

По предварительным оценкам, ущерб составил около полутора миллионов рублей. Причины инцидента установят следователи СК, которые уже начали работу на объекте.