После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено новое уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-30T19:06:17+03:00

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В Ленинградской области возбудили еще одно уголовное дело в связи с взрывом на Гатчинском заводе «Авангард», который произошел 19 ноября 2018 года. Следственные органы обвиняют в халатности еще сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Точные лица виновных пока еще не установлены.

- После проведения плановой проверки в сентябре 2013 года сотрудники отдела надзорной деятельности и сотрудники МЧС по Петербургу знали о том, что на заводе «Авангард», расположенном в деревне Малые Колпаны, выявлены нарушения, которые представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, однако ничего не предприняли, - сообщили в Следственном комитете Ленобласти.

По версии следствия, с момента проверки в сентябре 2013 года и до трагического инцидента, который произошел 19 октября 2018 года, сотрудники МЧС должны были добиться от руководителей предприятия соблюдения требований пожарной безопасности. Для этого даже можно было приостановить работу завода на 90 дней. Однако свои обязанности они не исполнили, что является существенным нарушением. В связи с этим продолжается проверка и устанавливаются должностные лица, проявившие халатность.

Напомним, что в результате взрыва на заводе «Авангард» погибли пять человек. Мощность взрывной волны оказалась настолько сильной, что от пиротехнического цеха почти ничего не осталось. По словам главы Совета безопасности Николая Патрушева, трагедия произошла из-за привлечения к работе лиц, не имеющих необходимого допуска.