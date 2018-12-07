В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных

7 Дек. 16:44 2018-12-07T16:44:12+03:00

Законопроект, направленный на борьбу с нерадивыми хозяевами питомцев, приняли во втором и третьем чтениях

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Ленинградская область продолжает борьбу с беспечными владельцами домашних любимцев. На сегодняшнем заседании в ЗакСе во втором и третьем чтениях приняли законопроект депутата Андрея Лебедева. Парламентарий предлагает дополнить региональный закон «Об административных правонарушениях» штрафами.

– Сейчас административная ответственность установлена только за выгул домашних животных, требующих особой ответственности собственника, несовершеннолетними младше четырнадцати лет, – поясняет автор законопроекта.

Но ответственности за другие нарушения и невыполнение обязанностей до сих пор не было. Чтобы заполнить правовой пробел и призвать хозяев животных к порядку, депутат предлагает прописать в законе штрафы по целому ряду нарушений, касающихся выгула и содержания зверей. Здесь – и намордники, и поводки, и оставление в одиночестве.

Среди прочего запрещается селить зверей в общих помещениях многоквартирного дома; оставлять собаку на участке без привязи или ограждения, за которое она не может выбраться; бросать зверя на улице без присмотра.

Проект вводит штрафы от пятисот до пяти тысяч рублей за массу нарушений, которые уже фигурируют в законах, но пока никак не наказываются. Например, за «собачьи прогулки» в неположенных местах или натравливание. Под запрет попадают загрязнение парадных и общественных мест продуктами жизнедеятельности любимцев и даже выгул зверей нетрезвым хозяином.

Исключение сделают для собак-поводырей и служебных четвероногих, щенков, «карманных» собачек и хвостатых с таким строением головы, что намордник на ней просто не держится.

– Проблемы брошенных питомцев, несоответствующего содержания и выгула домашних животных актуальны и для Ленобласти, и для всей страны. И мы стараемся что-то с этим сделать, – сказал «Комсомолке» Андрей Лебедев. – Думаю, все чтения пройдут успешно, и закон заработает уже в январе.