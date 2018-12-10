2018-12-10T13:46:31+03:00
Происшествия

На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку

Очередная трагедия произошла на железнодорожном перегоне Лахта-Яхтенная
Петр КИБЕР
Поделиться:
На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку.На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новый несчастный случай произошел на переходе через железнодорожные пути сестрорецкого направления. 10 декабря около 8 часов утра в створе Туристской улицы и Лыжного переулка под проходящую электричку попала 22-летняя девушка.

- Пострадавшую отбросило ударом, она погибла на месте, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петербурга корреспонденту «Комсомольскойправды».

Из-за ЧП движение поездов на всем сестрорецком направлении было остановлено. При этом местные жители сообщают, что и к 12 часам дня электрички все еще не начали ходить, а на путях при этом лежит тело и работают следователи.

Напомним, что этот пешеходный переход, ведущий из одной части Приморского района в другую, назван «смертельным» не просто так. Только за 2017 год здесь погибли семь человек. После того, как общественность подняла шум, власти города пообещали построить подземный переход, что стало бы актуальным в свете выросшего пешеходного потока после открытия метро «Беговая», однако работы, заявленные на начало августа так и не начались.

И вот под колесами поезда была потеряна еще одна молодая жизнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ломоносовском районе накрыли нарколабораторию с 40 килограммами метадона и марихуаной
Беглов поздравил Темирканова с 80-летним юбилеем
Из-за ремонта теплотрассы жители Выборгского района останутся без тепла
На Гражданском проспекте из-за прорыва трубы тротуары и дороги залило кипятком
В Петербурге девочка-инвалид съела 50 таблеток и попала в больницу
В Пушкине водитель утопил «Хендай Солярис» в канале Малый каскад и сбежал, бросив машину
Барабанщика группы Animal ДжаZ задержали за попытку контрабанды денег в Пулково
Семак объяснил второе подряд поражение «Зенита» курьезными ошибками
В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП с «Камазом»
Прогноз погоды на 10 декабря в Петербурге: Рабочая неделя начнется с мокрого снега
В Петербурге появилась скульптура против арестов музыкантов и отмены концертов