На «переходе смерти» в Приморском районе электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-10T13:46:31+03:00

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Новый несчастный случай произошел на переходе через железнодорожные пути сестрорецкого направления. 10 декабря около 8 часов утра в створе Туристской улицы и Лыжного переулка под проходящую электричку попала 22-летняя девушка.

- Пострадавшую отбросило ударом, она погибла на месте, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петербурга корреспонденту «Комсомольскойправды».

Из-за ЧП движение поездов на всем сестрорецком направлении было остановлено. При этом местные жители сообщают, что и к 12 часам дня электрички все еще не начали ходить, а на путях при этом лежит тело и работают следователи.

Напомним, что этот пешеходный переход, ведущий из одной части Приморского района в другую, назван «смертельным» не просто так. Только за 2017 год здесь погибли семь человек. После того, как общественность подняла шум, власти города пообещали построить подземный переход, что стало бы актуальным в свете выросшего пешеходного потока после открытия метро «Беговая», однако работы, заявленные на начало августа так и не начались.

И вот под колесами поезда была потеряна еще одна молодая жизнь.