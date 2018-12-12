2018-12-12T12:14:49+03:00
Происшествия

На Думской 18-летний пьяница избил приехавшего на вызов врача скорой помощи

Инцидент произошел около 6 часов утра, когда все заведения самой «гулящей» улицы Петербурга уже закрылись
Петр КИБЕР
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На Думской 18-летний пьяница избил приехавшего на вызов врача скорой помощи.На Думской 18-летний пьяница избил приехавшего на вызов врача скорой помощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной случай нападения на врачей скорой помощи произошел в Петербурге. Около 6 часов утра 12 декабря на Думской улице, известной своими барами и ночными клубами, 18-летний парень, будучи сильно «под мухой» избил прибывшего на вызов медика.

- Пострадавшим оказался 25-летний сотрудник службы скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О степени тяжести травм, которые получил молодой врач ничего не сообщается, зато известно, что юного пьяницу и дебошира задержал оказавшийся поблизости наряд полиции. Теперь молодому человеку предстоит не только протрезветь в камере, но и ответить за свои действия.

Если вред здоровью медика окажется серьезным, то вместо походов по Думской улице и новогодних праздничных развлечений агрессивному гуляке может грозить арест и реальный тюремный срок.

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