2018-12-13T15:25:35+03:00
Происшествия

Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик

Его фура влетела в стоящий на обочине другой большегруз
Петр КИБЕР
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Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик.Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик.Фото: Алексей ФОКИН
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Второй смертельный случай за сутки произошел на дорогах Ленинградской области. Практически в одно время в разных районах 47 региона случились аварии, унесшие жизни двух человек. Так, под Тосно погиб водитель-дальнобойщик, чей грузовик влетел в стоявшую у обочины фуру.

- Около 8:30 минут 13 декабря автомобиль «Скания», ехавший в сторону Петербурга по трассе М-10, врезался в «Мерседес», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара водитель «Скании» скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

Надо отметить, что в соцсетях петербургские водители сообщают, что сейчас на трассах за городом сильный гололед и ДТП могло произойти именно поэтому.

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