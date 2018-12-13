Под Тосно на трассе погиб водитель-дальнобойщик

13 Дек. 15:25 2018-12-13T15:25:35+03:00

Его фура влетела в стоящий на обочине другой большегруз

Изменить размер текста: A A

Второй смертельный случай за сутки произошел на дорогах Ленинградской области. Практически в одно время в разных районах 47 региона случились аварии, унесшие жизни двух человек. Так, под Тосно погиб водитель-дальнобойщик, чей грузовик влетел в стоявшую у обочины фуру.

- Около 8:30 минут 13 декабря автомобиль «Скания», ехавший в сторону Петербурга по трассе М-10, врезался в «Мерседес», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара водитель «Скании» скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.

Надо отметить, что в соцсетях петербургские водители сообщают, что сейчас на трассах за городом сильный гололед и ДТП могло произойти именно поэтому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Новоприозерском шоссе в аварии погибла пенсионерка.

ДТП произошло около 11:30 утра на трассе Ушково-Гравийное (подробности)