Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-24T12:19:12+03:00

Врио губернатора пришел на встречу с активистами без свиты и прогулялся по проблемным местам Петербурга

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Нечасто увидишь такое, но бывает. В прошедшие выходные врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «пойти в народ» и лично встретился с общественниками из движения «Центральный район за комфортную среду обитания», чтобы вместе с ними обсудить проблемные места города.

- Если бы кто-то еще вчера сказал, что мы сможем рассказать о большинстве проблем району лично губернатору, то я бы просто рассмеялся. Но это реальность! Один на один. Без всякой свиты. Активисты и губернатор! – радостно рассказали общественники в соцсетях.

Несмотря на то, что встреча получилась достаточно короткой – всего около 20 минут, сами активисты полностью удовлетворены результатом. Они успели рассказать главе города о незаконной рекламе спайсов и прочих наркотиков, нарисованной на домах города, об опыте борьбы с пропагандой услуг девушек по вызову, о благоустройстве района и показать особую гордость – проект по превращению невзрачных электрошкафов в арт-объекты.

Сам Александр Беглов обещал учесть опыт горожан, а также получил от них в подарок фирменную сумку с надписью «Застройщик не пройдет! Защитники Мытного двора, соединяйтесь!», как символ борьбы с уплотнительной застройкой города.