2018-12-24T12:19:12+03:00
Общество

Беглов обсудил развитие Центрального района с общественниками

Врио губернатора пришел на встречу с активистами без свиты и прогулялся по проблемным местам Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Беглов встретился с общественниками Центрального района. Фото: vk.com/mytndvorБеглов встретился с общественниками Центрального района. Фото: vk.com/mytndvor
Изменить размер текста:

Нечасто увидишь такое, но бывает. В прошедшие выходные врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «пойти в народ» и лично встретился с общественниками из движения «Центральный район за комфортную среду обитания», чтобы вместе с ними обсудить проблемные места города.

- Если бы кто-то еще вчера сказал, что мы сможем рассказать о большинстве проблем району лично губернатору, то я бы просто рассмеялся. Но это реальность! Один на один. Без всякой свиты. Активисты и губернатор! – радостно рассказали общественники в соцсетях.

Несмотря на то, что встреча получилась достаточно короткой – всего около 20 минут, сами активисты полностью удовлетворены результатом. Они успели рассказать главе города о незаконной рекламе спайсов и прочих наркотиков, нарисованной на домах города, об опыте борьбы с пропагандой услуг девушек по вызову, о благоустройстве района и показать особую гордость – проект по превращению невзрачных электрошкафов в арт-объекты.

Сам Александр Беглов обещал учесть опыт горожан, а также получил от них в подарок фирменную сумку с надписью «Застройщик не пройдет! Защитники Мытного двора, соединяйтесь!», как символ борьбы с уплотнительной застройкой города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Пулково украсят инсталляции на тему произведений Достоевского
Акция «Внимание - дети!» будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 декабря по 14 января
Лахта Центр в Петербурге стал «платиновым»
Петербуржец почти за 13 миллионов рублей продает 100-летнюю икону
Нападало: С улиц Петербурга вывезли 42 кубометра снега
Дед Мороз поздравил пассажиров метро с наступающим Новым годом
После исчезновения пруда в Петергофе завели уголовное дело
В Петербурге 28-летний безработный совратил шестиклассницу
В Петербурге горел особняк князя Черкасского
Полиция ищет «внучку» которая обманула пенсионерку на 180 тысяч рублей
Под Петербургом иномарка насмерть сбила мужчину
На садовом участке в Ленобласти нашли «отстойник» для угнанных авто
Дзюба вошел в 100 лучших футболистов мира по версии испанской Marca
Мы с вами как брат и сестра: Беглов поздравил Ленобласть с окончанием Года туризма
Жители Приморского района засняли, как дорожники кладут асфальт в снег
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
В Невском районе в 31 жилом доме ограничили подачу горячей воды и тепла
В голосовании на имя для Пулкова победил не Невский, а Достоевский
Метро «Ломоносовская» закрывали из-за внезапной остановки эскалатора