ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы ПАО Банк ВТБ

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-27T13:26:15+03:00

Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 18 до 65 лет

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Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».

Ставка по кредиту при условии внесения первого взноса в размере от 15% и предоставления полного пакета документов составляет 9,5%. Для подтверждения дохода принимаются справки по форме 2НДФЛ, справки по форме Банка или выписки с зарплатного счета Банка.

Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 18 до 65 лет, стаж по последнему месту работы не менее 4 месяцев. Предусмотрена возможность проведения межрегиональных сделок, а также досрочного погашения без комиссии с сокращением срока или размера платежа в день внесения средств.

СПРАВКА

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

ЖК «Лондон Парк» находится в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.