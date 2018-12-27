2018-12-27T13:33:58+03:00
Общество

Работники «Велгорода» остались без зарплат

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга до сих пор не перечислил субсидию городскому велопрокату
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
КРТИ не выплатил субсидию "Велогороду" Фото: архив "КП"КРТИ не выплатил субсидию "Велогороду" Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Накануне Нового года сотрудники компании «Велогород», которая занимается прокатом велосипедов в Петербурге, рискуют остаться без заработной платы. Причиной тому до сих пор не выплаченная субсидия со стороны комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Северной столицы.

- Согласно договору КРТИ должны были выплатить деньги до 12 декабря, однако уже 27 число. Мои работники не получают зарплату с сентября. И если мы не получим средства до конца года, то просто не сможем запустить велопрокат в 2019 году, - приводит «Мойка78» слова руководителя «Велогорода» Виталия Блаженова. При этом он добавил, что комитет ни в чем не винит, так как он всегда идет на сотрудничество.

Прошедший велосезон, по словам Блаженова, прошел отлично. Количество поездок в Петербурге увеличилось. Безусловно, на это повлияла теплая продолжительная и солнечная погода в этом году.

Впрочем, как отметил руководитель «Велогорода», ситуация с прокатом схода с организацией «СМУ-11 Метрострой», рабочие которой устроили голодовку в шахте метро из-за долгов по зарплате.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые веломаршруты открылись на шести набережных Петербурга
Автоматизированная городская парковка появилась на Маршала Жукова
Петербургский депутат хочет отменить льготы для детей силовиков и судей
На КАД будут полностью перекрыты три съезда
ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы ПАО Банк ВТБ
В Петербурге мать спрятала гашиш в сапогах 9-летней дочки при досмотре полицией
Первоклассница одна села на поезд «Санкт-Петербург - Микунь» и уехала к Деду Морозу
При падении с Дворцового моста погиб человек
Ленобласть будет поставлять огурцы и петрушку за границу
Депутаты попросили Беглова дать денег на студенческий КВН
Злодеи на черном «Солярисе» украли лука на 279 тысяч рублей у петербургского бизнесмена
Из-за транспортного коллапса на проспекте Ветеранов петербуржцы пошли до метро пешком
Петербург купит 11 помещений под детские сады и поликлиники
В ДТП с каршерингом на Витебском проспекте пострадали семь автомобилей
После распоряжения Беглова голодавшие метростроевцы вышли из-под земли
Из-за прорыва трубы полностью перекрыт Московский проспект в районе Сенной площади
В Новый год за порядком в центре Петербурга будут следить полторы сотни дворников
После ДТП с фурой на трассе "Сортавала" полностью восстановили движение
Многодетного отца из Ленобласти, полгода насиловавшего свою дочь, отправили в колонию на 12 лет