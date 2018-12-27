Работники «Велгорода» остались без зарплат

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-27T13:33:58+03:00

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга до сих пор не перечислил субсидию городскому велопрокату

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Накануне Нового года сотрудники компании «Велогород», которая занимается прокатом велосипедов в Петербурге, рискуют остаться без заработной платы. Причиной тому до сих пор не выплаченная субсидия со стороны комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Северной столицы.

- Согласно договору КРТИ должны были выплатить деньги до 12 декабря, однако уже 27 число. Мои работники не получают зарплату с сентября. И если мы не получим средства до конца года, то просто не сможем запустить велопрокат в 2019 году, - приводит «Мойка78» слова руководителя «Велогорода» Виталия Блаженова. При этом он добавил, что комитет ни в чем не винит, так как он всегда идет на сотрудничество.

Прошедший велосезон, по словам Блаженова, прошел отлично. Количество поездок в Петербурге увеличилось. Безусловно, на это повлияла теплая продолжительная и солнечная погода в этом году.

Впрочем, как отметил руководитель «Велогорода», ситуация с прокатом схода с организацией «СМУ-11 Метрострой», рабочие которой устроили голодовку в шахте метро из-за долгов по зарплате.