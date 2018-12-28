2018-12-28T07:56:31+03:00
Общество

В Петербурге прошла еще одна забастовка метростроевцев

Петр КИБЕР
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В Петербурге опять бастовали метростоевцы.В Петербурге опять бастовали метростоевцы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Новая акция протеста случилась в Петербурге 27 декабря. Вслед за своими коллегами из СМУ-11 «Метростроя» на поверхность отказались подниматься строители станции «Горный институт» из СМУ-13. Люди, оставшиеся без денег перед новогодними праздниками, требовали выплаты долгов по зарплате.

- На забастовку в 15:30 вышла вечерняя бригада из пятнадцати человек. Они отказываются работать до тех пор, пока не получат деньги, - пишет «Мойка 78».

На переговоры с рабочими в шахту метро спустились руководство компании, которое пообещало решить проблему. К 20:00 голодовка прекратилась. Надо сказать, что примерно в это же время в главном офисе «Метростроя» проходило масштабное совещание вице-губернатором Николаем Бондаренко, на котором обсуждался вопрос долгов по зарплате.

Внимание на проблему метростроевцев пришлось обратить 25 декабря, когда проходчики тоннеля метро «Театральная» из СМУ-11 отказались выходить на поверхность из-за трехмесячных зарплатных долгов. Вопрос взял под личный контроль глава Петербурга. 26 декабря людям стали выплачивать первые деньги, однако ситуация пока остается критической. Поддержать акцию протеста готовы и в СМУ-15.

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