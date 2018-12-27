Забастовки, долги и срывы сроков: что происходит на строительстве петербургского метро

Одна из самых болезненных тем Петербурга – строительство метрополитена, перестала быть просто проблемной, и перешла в разряд скандальных. Это произошло после вчерашней голодовки, которую в знак протеста из-за задержек зарплаты объявили сотрудники СМУ-11 «Метростроя». В тот же вечер, 26 декабря, по поручению главы города на недостроенную «Театральную» приехал вице-губернатор Николай Бондаренко, который пообещал решить вопрос, уговорил людей подняться из-под земли и пойти по домам.

- Ситуацию с выплатой заработной платы подрядным организациям акционерного общества «Метрострой» взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов, - сообщила пресс-служба Смольного.

Как в 90-х

Ситуация, надо сказать, просто дикая и крайне неприятная. В 2018 году, в Петербурге, люди объявляют голодовку из-за многомесячных задержек зарплаты, как будто на дворе середина 90-х. Нервы натянуты у всех: у метростроевцев, перед новогодними праздниками оставшихся без средств к существованию, у чиновников, которых критикует глава города, у простых петербуржцев, ежедневно слышащих про очередные срывы сроков строительства подземки.

Это понимают и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города. Особо распространяться в комментариях пресс-служба ведомства не стала, но некоторой информацией с корреспондентом «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» сотрудники КРТИ поделились.

- Мы перечислили строителям 750 миллионов рублей. Еще 900 миллионов зарезервированы для выплаты казначейством, но проблема в том, что они могут не дойти до людей, - сообщили в пресс-службе комитета.

На данный момент все деньги, которые оказываются на счетах компании, реквизирует налоговая инспекция. И это не единичная ситуация. Вот что сообщала пресс-служба «Метростроя» в марте нынешнего года:

- Расчеты со «СМУ-11 Метрострой» производятся регулярно и в полном объеме, однако в виду того, что банковские счета организации арестованы по требованию налоговой инспекции, выплаты работникам СМУ производятся с большими задержками.

К сожалению, получить комментарий напрямую корреспонденту «КП» так и не удалось. Телефон пресс-секретаря «Метростроя» не отвечает. Что и не удивительно, ведь, по словам сотрудников КРТИ, консультации по проблеме идут каждую минуту.

Кто виноват, и что делать

А чуть позднее, около пяти вечера 27 декабря, в офисе «Метростроя» в закрытом режиме состоится масштабное совещание, на которое приедут глава КРТИ Сергей Харлашкин, вице-губернатор Николай Бондаренко, а также руководители самой компании и представители подрядчиков «Метростроя». На встрече будут решать, кто виноват, что делать с ситуацией и как ее избежать в будущем. Возможно, что налоговая инспекция временно отзовет требования и средства на счетах «разморозят».

- Руководство «Метростроя» и подрядных организаций совместно с городом делает все, чтобы до Нового года люди получили заработанное тяжелым трудом. Достойная и своевременная оплата должна стать нормой в метростроении, - сообщается на сайте компании.

Что же до обещания, данного голодавшим строителям, то уже сегодня, судя по комментариям в группе «ВКонтакте» работников СМУ-11, деньги начали поступать на их банковские карты. Пока это не вся сумма, а лишь зарплата за два месяца, но уже что-то. И очень вовремя, ведь вслед за коллегами на акцию протеста, по той же самой причине, собрались выйти метростроевцы из СМУ-15.

Все будет в срок, скорее всего

А вот новых задержек на строительстве подземки в КРТИ не ожидают.

- У нас большие отставания по «Юго-Западной» и «Путиловской», по «Театральной», по «Горному институту», который должны были открыть в конце 2019-го, а в лучшем случае запустят в 2021-м. Но это не из-за забастовки. Там другие причины. Сейчас работа по прокладке метро идет в обычном режиме, - заверили в КРТИ.