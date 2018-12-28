Беглов пообещал помочь «Метрострою» решить проблему с долгами

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-28T12:02:24+03:00

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Сегодня, 28 декабря глава Петербурга Александр Беглов отправился в объезд по Московскому району города, посетил новый детский сад на Среднерогатской улице, а также провел совещание, в ходе которого пообещал помочь «Метрострою» разобраться с долгами.

- Мы будем планомерно заниматься этим вопросом. Однако есть много юридических моментов, которые необходимо решать всем вместе, - приводит слова врио губернатора его пресс-служба.

В оценках ситуации Беглов не стеснялся, заявив, что это форменное безобразие, что простые рабочие люди оказались под Новый год без зарплаты.

- Более 2-х тысяч человек остались без денег. Задолженность накопилась за три месяца. Поставили себя, правительство и горожан в самые сложные условия, - раскритиковал «Метрострой» глава Северной столицы.

По словам градоначальника, ситуация непростая. Она досталась в наследство, но разрубить этот «гордиев узел» надо раз и навсегда. А после этого власти Петербурга сядут за стол с метростроевцами и еще раз обсудят вопросы развития подземки.

Напомним, что 25 декабря из-за невыплаты зарплаты начали бастовать работники СМУ-11 «Метростроя», а 27 числа акцию протеста провели сотрудники СМУ-13.