Дизайнер Артемий Лебедев подарил всем подписчикам логотип Петербурга

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:24:57+03:00

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Запутанная история с логотипом, который студия Артемия Лебедева сначала подарила Петербургу за один рубль, а потом его запретило использовать УфАС, пошла на новый виток. Известный дизайнер просто взял и подарил его. Всем-всем-всем.

- История этого проекта не очень праздничная, но поучительная для всех нас, - рассказал Лебедев в своем телеграм-канале. - Мы задизайнили логотип по заказу питерского Комитета по туризму. И продали за один символический рубль. ФАС подал на Комитет в суд - мол, нечестная закупка, много кто еще хотел бы за рубль нарисовать логотип для города. Целый год шли суды. Логотип при этом вовсю используется - он даже виден на Дворцовой площади.

Артемий рассказал: в итоге ФАС заставил петербургских чиновников вернуть студии права на логотип, а студию - вернуть Комитету рубль. Еще полгода дизейнеры ждали, что сотрудники комитета продумают, как сделать так, чтобы логотип и дальше работал. Не дождались. И тогда дизайнеры решили: пусть логотип будет в свободном доступе.

- Теперь он официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых питерских целей - напечатать с ним футболки, чехды для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле - короче, логотип можно использовать для чего душе угодно, - говорит Лебедев. - Главное - чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу.