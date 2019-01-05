После инцидента с перцовым баллончиком на «Обводном канале» возбудили уголовное дело

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:03:48+03:00

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Накануне вечером станцию метро «Обводный канал» закрывали на вход и выход. Однако причиной тому стал не забытый пакет или сумка. Около 18:00 часов 4 января на станции неизвестный распылил перцовый газ из баллончика прямо на перроне. От очевидцев в соцсетях появлялась и информации о массовой потасовке подростков. В произошедшем в метро разбиралась полицияи теперь ситуация прояснилась.

– В ходе проверки информация о групповом конфликте не подтвердилась. Вместе с тем, был установлен факт использования неизвестными аэрозольного баллончика «Боец», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При этом заявлений от пострадавших в полицию не поступало, а медицинская помощь никому не потребовалась. После произошедшего в подземке уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. А саму молодежь с баллончиком уже ищет полиция.

Напомним, что после Нового года это уже второе ЧП в подземке Северной столицы. 3 января на метро «Сенная площадь» у одного из пассажиров в руках неожиданно взорвался курительный прибор под названием вейп. Никто их находящихся вокруг молодого человека не пострадал, а сам он отделался небольшими ожогами, а от госпитализации отказался.