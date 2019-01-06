Коммунальщики закрасили новогоднее граффити в Петербурге

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:16:53+03:00

Так было до визита людей с валиками. Фото: Сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» в «ВКонтакте»

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Всего несколько часов радовало петербуржцев новогоднее граффити на углу Суворовского и Невского проспектов. В нише пустующей стены художник Паша Кас «открыл» дверь в советский Новый год. Но коммунальщики тут же ее «захлопнули».

Граффити не просуществовало и суток. Фото: @pashacas

– Всего несколько часов прошло, как безумные коммунальщики уже явились на адрес с ведерком серости, – негодуют активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

Дверь оперативно «замуровали» серым, причем даже без заявок на портал «Наш Санкт-Петербург».

Теперь ниша выглядит так. Фото: Сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» в «ВКонтакте»

– Мы открываем дверь Нового года и видим там советское прошлое, куда держит курс страна, – ранее пояснял автор граффити в соцсетях.

До этого люди с валиками закрасили другое граффити Каса, Мону Лизу с совком. Кстати, тему легализации стрит-арта как раз в Центральном районе подняли накануне праздников во время прогулки с врио губернатора Александром Бегловым.