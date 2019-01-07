Профессора Бориса Аверина похоронят на Старом Петергофском кладбище

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:47:08+03:00

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Известного литературоведа Бориса Аверина, который скончался на 77 году жизни в Санкт-Петербурге, похоронят на Старом Петергофском кладбище 8 января. Об этом сообщили сотрудники культурно-образовательного проекта “Слушай сюда”.

Прощание с Авериным пройдет в тот же день. В полдень состоится отпевание в Федоровском соборе. А после автобусы отправятся от Федоровского собора на кладбище. Похороны пройдут в 14:00. Поминки начнутся в 16:00 в доме Бориса Аверина по адресу: дом 29 на Пролетарской улице (ж/д станция Сергиево).

Профессор СПбГУ Борис Аверин скончался 4 января. Известно, что ученый много лет боролся с онкологическим заболеванием. Страдал он и от других хронических болезней. Аверин – известный писатель, исследователь творчества Набокова и Довлатова, литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ. Также Борис Аверин активно работал на телевидении и радио. Являлся председателем правления ассоциации «Живая классика». Выросший в Петергофе, он был исследователем истории этого известнейшего пригорода Северной столицы и входил во Всемирный клуб петербуржцев.