2019-01-07T13:38:41+03:00
Происшествия

Двое незнакомцев избили петербуржца по голове ради телефона

Злодеев ищут
Алла МЕХОНЦЕВА
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В Петербурге полицейские ищут грабителей.В Петербурге полицейские ищут грабителей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге неизвестные ограбили прохожего. Сейчас полиция Северной столицы ищет разбойников.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Санкт-Петербургу, инцидент с нападением произошел 5 января около 20.30 на проспекте Елизарова. У дома 8/1 пара мужчин подошла сзади к 28-летнему парню и ударила его по голове. Силой они отобрали у прохожего дорогой телефон, стоимостью около 83 тысяч рублей, и банковские карты.

- 6 января потерпевший обратился в полицию, - сообщили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России (грабеж).

Кстати, это не единственное преступление, которое произошло в канун Рождества. В ночь с 5 на 6 января в Петербурге угнали дорогую иномарку.

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