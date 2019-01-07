Петербуржец пристегнул к себе наручниками девушку и несколько часов ее душил

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:52:07+03:00

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23-летняя приезжая из Ярославля обратилась к петербургским полицейским за помощью. Девушка в отделе полиции рассказала, что ее держал в заложниках 38-летний экс-возлюбленный. Почти весь день 3 января она провела пристегнутая наручниками к его руке.

Девушка сама пришла домой к своему приятелю – рано утром она наведалась в квартиру на улицу адмирала Черокова, чтобы забрать у бывшего кавалера свои вещи. Но мужчина не только не отдал приезжей имущество, но и пристегнул ее наручниками к своей руке. Помимо этого он душил несчастную и угрожал ей ножом. Но потом одумался и отпустил.

Сейчас дебошир задержан. Ему может грозить тюремный срок.