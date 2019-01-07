В Пушкине в сугробе нашли мертвого пенсионера
Человек лежал лицом вниз
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Страшную находку обнаружили жители города Пушкин. 6 января у дома номер 9 на улице Чистякова прохожие заметили в сугробе мужчину. Местный житель лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни.
Обеспокоенные пушкинцы вызвали скорую. И опознали человека – им оказался 72-летний пенсионер, проживающий в доме неподалеку. Спасти пожилого человека не удалось. Медики лишь констатировали смерть мужчины.
Что стало причиной гибели человека пока неясно. Подробности станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Уголовное дело также еще не возбуждено, проводится проверка.