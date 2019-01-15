В Сестрорецке лед с крыши военкомата сбивали «дрыном»
Чем больше критики получают петербургские коммунальные службы за плохую очистку города от снега, тем инновационнее становятся их методы работы. Так, в Сестрорецке сосульки со здания военкомата Курортного района сбивали огромной палкой – «дрыном» в народе.
- Почти что лазер. Против сосулек все методы хороши, - иронизируют авторы поста в группе «Новости Сестрорецка» «ВКонтакте».
На видеозаписи, которую сделали местные жители хорошо видно приспособление для ликвидации наледи. Это огромная - метров восемь – палка, которую держат несколько человек. Они дружно бьют этим «дрыном» по кровле, отчего лед скалывается и падает на землю.
В комментариях горожане иронизируют по поводу борьбы с сосульками.
В Сестрорецке сосульки сбивали "дрыном".Инновационный способ борьбы с наледью засняли в Курортном районе. Видео: ВК "Новости Сестрорецка"
- С полицейского участка, наверное, будут расстреливать, - шутят петербуржцы.
Но на самом деле, проблема есть, а бороться должным образом с ней пока не получается.
- Почти весь Сестрорецк обмотан заграждающими ленточками, а сосульки все растут и растут, - жалуются местные жители.
Напомним, что ранее на видео попали коммунальщики, сбивавшие снег с карнизов привязанным к веревке утюгом.