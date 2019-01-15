2019-01-15T14:36:23+03:00
Общество

В Сестрорецке лед с крыши военкомата сбивали «дрыном»

Инновационный способ борьбы с сосулями и сосульками опробовали в Курортном районе Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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В Курортном районе Петербурга нашли новый метод борьбы с сосульками.В Курортном районе Петербурга нашли новый метод борьбы с сосульками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Чем больше критики получают петербургские коммунальные службы за плохую очистку города от снега, тем инновационнее становятся их методы работы. Так, в Сестрорецке сосульки со здания военкомата Курортного района сбивали огромной палкой – «дрыном» в народе.

- Почти что лазер. Против сосулек все методы хороши, - иронизируют авторы поста в группе «Новости Сестрорецка» «ВКонтакте».

На видеозаписи, которую сделали местные жители хорошо видно приспособление для ликвидации наледи. Это огромная - метров восемь – палка, которую держат несколько человек. Они дружно бьют этим «дрыном» по кровле, отчего лед скалывается и падает на землю.

В комментариях горожане иронизируют по поводу борьбы с сосульками.

В Сестрорецке сосульки сбивали "дрыном".Инновационный способ борьбы с наледью засняли в Курортном районе. Видео: ВК "Новости Сестрорецка"

- С полицейского участка, наверное, будут расстреливать, - шутят петербуржцы.

Но на самом деле, проблема есть, а бороться должным образом с ней пока не получается.

- Почти весь Сестрорецк обмотан заграждающими ленточками, а сосульки все растут и растут, - жалуются местные жители.

Напомним, что ранее на видео попали коммунальщики, сбивавшие снег с карнизов привязанным к веревке утюгом.

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