В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-19T18:03:38+03:00

В Петербурге окунулись в прорубь во время Крещения уже 35 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Уже к полудню 19 января число тех жителей Петербурга, кто не побоялся окунуться в крещенскую купель, равнялось 35 тысячам. Такие данные передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. Очереди из верующих, готовых совершить православный обряд, не уменьшаются и во второй половине дня. И число тех, кто окунулся в ледяную воду, постоянно растет.

В Ленинградской области в крещенских иорданях побывали уже 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что в разных районах Ленобласти организовано около 30 купелей. В одну из них уже окунулся губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В Петербурге официально работающих купелей - 28. По традиции главная иордань расположена на Неве у стен Петропавловской крепости. Там в ночь с 18 на 19 января вместе с верующими горожанами окунулся и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.