2019-01-19T18:03:38+03:00
Общество

В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев

Это число постоянно растет
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге окунулись в прорубь во время Крещения уже 35 тысяч человек.В Петербурге окунулись в прорубь во время Крещения уже 35 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Уже к полудню 19 января число тех жителей Петербурга, кто не побоялся окунуться в крещенскую купель, равнялось 35 тысячам. Такие данные передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. Очереди из верующих, готовых совершить православный обряд, не уменьшаются и во второй половине дня. И число тех, кто окунулся в ледяную воду, постоянно растет.

В Ленинградской области в крещенских иорданях побывали уже 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что в разных районах Ленобласти организовано около 30 купелей. В одну из них уже окунулся губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

В Петербурге официально работающих купелей - 28. По традиции главная иордань расположена на Неве у стен Петропавловской крепости. Там в ночь с 18 на 19 января вместе с верующими горожанами окунулся и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега
На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой
На проспекте Сизова горела двухкомнатная квартира
Митрополит Варсонофий освятил главную купель на Неве
Полиция сняла с рейсов десять маршруток в Петербурге
Телебашню в Петербурге ждет новая подсветка за 133 млн рублей
Александр Беглов окунулся в иордань на Неве
На улице Шелгунова рано утром горела «Газель»
Александр Беглов провел ночное совещание по вопросам уборки снега в Петербурге
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко окунулся в прорубь
Перед судом предстанет петербуржец, расстрелявший людей после ДТП
Погода на 19 января в Петербурге: Облачно и небольшой снег
В Петербурге задержали лидера экстремистской группировки «Шульц-88»
В Петербурге сел спецборт МЧС с тяжелобольным младенцем из Оренбурга
Беглов освободил от должности еще двух чиновников
Кудрово встало в пробке длинной в три километра
Памятник первой в СССР женщине-водолазу установят в Петербурге
Пожарные спасли троих детей и двоих взрослых из горящей квартиры в Петербурге
На главный купол Скорбящего храма в Петербурге установили крест
Танк КВ-1 установили на Дворцовой площади в Петербурге
«Зенит» вошел в топ-30 по уровню доходов в 2017 году
Бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поздравила горожан с днем прорыва блокады Ленинграда