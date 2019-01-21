2019-01-21T19:44:40+03:00
Общество

«Метрострой»: разрыв контрактов приведет к техногенной катастрофе

Генподрядчик строительства петербургской подземки отреагировал на инициативу Смольного
Петр КИБЕР
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"Метрострой" пригрозил Смольному техногенной катастрофой из-за разрыва контрактов."Метрострой" пригрозил Смольному техногенной катастрофой из-за разрыва контрактов.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Сегодня, 21 января, в день 78-летия петербургского «Метростроя», Смольный объявил о разрыве всех контрактов с компанией. В самом «Метрострое», понятное дело, не обрадовались такой перспективе и пригрозили властям города катастрофическими последствиями.

- Даже однодневный простой выработки (тоннелей – прим.ред.) без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации, - сообщает пресс-служба компании. - Халатное отношение чиновников Смольного станет причиной техногенной катастрофы и не понимать этого – недопустимо.

Также в «Метрострое» напомнили, что неоднократно пытались найти с властями Петербурга общий язык, однако все доводы строителей остались неуслышанными.

Напомним, что ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем» из-за постоянных срывов сроков сдачи объектов и плачевной финансовой ситуации в компании.

В ответ метростроители обвинили Смольный в занижении расценок и пообещали привлечь независимых экспертов к разрешению спора.

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