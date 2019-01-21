Смольный расторг все контракты с «Метростроем»

Гром грянул. Смольный, в лице комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) заявил о разрыве всех контрактов на строительство петербургской подземки с «Метростроем». Власти города посчитали, что проблемная ситуация в компании зашла слишком далеко.

- Причиной расторжения стало грубое неисполнение условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Это привело не только к срывам сроков сдачи новых станций метрополитена – в первую очередь речь идет о Фрунзенском радиусе и «Горном институте», но и к неоднократным задержкам зарплаты рабочим, из-за чего метростроевцы бастовали и даже объявляли голодовку.

В КРТИ отметили, что учитывая колоссальный опыт и многолетнюю деятельность «Метростроя», для Смольного решение было «чрезвычайно сложным и болезненным». Однако анализ финансового состояния компании показал, что даже при условии докапитализации, с выполнением контрактов подрядчик не справится.

Напомним, что еще осенью 2018 года бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, говоря о проблемах со сдачей Фрунзенского радиуса, предлагал привлечь сторонних подрядчиков к строительству подземки. Также город намеревался увеличить долю в «Метрострое» до 51 процента, чтобы контролировать организацию. Однако до настоящего времени ни того, ни другого не произошло.

Зато в декабре 2018 года прогремели несколько забастовок работников строительно-монтажных управлений «Метростроя», протестовавших против трехмесячной задержки зарплаты. Тогда, по поручению врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, проблему решили в «ручном режиме». При этом общий объем долгов компании оценивался в 23 миллиарда рублей.

А уже в январе 2019-го налоговая инспекция подала иск о банкротстве «Метростроя». В компании это объяснили технической необходимостью и посоветовали не нагнетать обстановку, напомнив про два миллиарда долга города перед ними.

В КРТИ при этом заверяли, что все работы оплачены и деньги у «Метростроя» есть, однако на текущие работы они не идут.

- При плановых показателях в 2500 рабочих, на объектах Фрунзенского радиуса последние шесть месяцев трудятся не более 300 человек. Отставание по срокам составляет около полугода, - сообщает пресс-служба комитета.

Складывается абсурдная ситуация. Деньги на строительство метро есть, профессиональных кадров полно, а развитие подземки идет черепашьими темпами.

- У Петербурга большие планы по строительству новых линий и станций. К сожалению, «Метрострой» с ними не справляется. Развитие метро не должно становиться заложником ситуации, - уверены в КРТИ.

В комитете уже приняли принципиальное решение о привлечении сторонних подрядчиков. Пока, правда, их названия неизвестны. По заверению чиновников комитета, такие компании на рынке есть и они готовы не только стоить петербургскую подземку, но и сохранить трудовые кадры, которые, вероятно, потеряет «Метрострой».

Получить официальных комментариев от самой компании, к сожалению, не удалось. К слову, именно сегодня, 21 января, «Метрострой» празднует свой 78-й день рождения. Вот такой, невеселый, получился подарок.

Кто же в итоге будет сдавать многочисленные объекты метрополитена, и что станет со сроками ввода новых станций – вопрос открытый.