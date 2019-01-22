Суд оправдал подозреваемых по делу о нападении на омоновцев-инкассаторов в Мурино

22 Янв. 21:17 2019-01-22T21:17:09+03:00

Присяжные оправдали обвиняемых по делу о нападении на полицейских-инкассаторов. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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Неожиданный исход получило дело о нападении на полицейский УАЗ, в котором двое сотрудников ОМОНа сопровождали бухгалтера одной из строительных компаний, везшую 24 миллиона рублей на зарплату рабочим. Присяжные полностью оправдали подозреваемых.

- Следствие полагало, что подсудимые, находясь на перекрёстке проспекта Маршака и Муринской дороги совершили нападение на автомобиль УАЗ, вследствие чего один полицейский погиб, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что дело происходило в декабре 2015 года. Тогда преступники заблокировали полицейскую машину «Газелью» и подожгли ее. Находившихся внутри омоновцев, подрабатывавших в служебное время инкассаторством, расстреляли из автоматов. Один сотрудник органов погиб, второй был ранен. У женщины злоумышленники отобрали сумку с 24 миллионами рублей и скрылись на машине, которую позднее сожгли.

Следствие считало вину троих фигурантов доказанной. Однако присяжные сочли иначе и оправдали всех по 26 пунктам обвинения. После оглашения приговора мужчины были освобождены.