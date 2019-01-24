В Петербурге презентовали книгу «Неизвестная блокада: путь на острова»

СЕГОДНЯ 20:42 2019-01-24T20:42:25+03:00

Второй том серии произведений Анатолия Аграфенина о блокаде также выпустили при поддержке «Комсомольской правды»

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Сегодня, в Книжной лавке писателя на Невском 66, состоялась презентация второй книги Анатолия Аграфенина из его блокадной серии. Произведение под названием «Неизвестная блокада: путь на острова» стало продолжением рассказа о подвигах людей, пробивавших путь в осажденный город через Финский залив.

- В зале аншлаг. Сюда пришли поклонники творчества писателя, а также почетные гости – потомки героев книги, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Первой на презентации выступила президент фонда «Созидающий мир» Наталья Берзина. Она рассказала об истории проекта, о том, что все началось с небольшого памятника «Дорога Мужества», установленного три года назад в поселке Лисий Нос под Петербургом. Именно сюда из Кронштадта и Ораниенбаума (Ломоносова) вела Малая дорога жизни, работавшая все блокадные годы.

Именно так: «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни», называется первая книга Анатолия Аграфенина, которую вместе с «Комсомольской правдой» писатель представлял год назад.

- Первой книге предшествовали 12 публикаций в «Комсомолке», которые и стали основой издания, - рассказал генеральный директор «КП-Санкт-Петербург» Иван Власов.

Продолжением стал том «Неизвестная блокада: путь на острова», которая рассказывает об островах Финского залива, через которые шла Малая дорога жизни. Но не только.

-Остров – это аллегория. Это осажденный Ленинград в море врагов, - рассказал сам автор. - За каждой строкой – история человеческой жизни. Но это не финал, будет и третья книга серии. Она уже в работе.