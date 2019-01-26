В парке трехсотлетия Петербурга зажгли 872 свечи в память о блокаде

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-26T19:40:16+03:00

На берегу Финского из красных лампадок составили горящее число «девятьсот»

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Трогательная акция «Память о подвиге» прошла сегодня днем в парке трехсотлетия Петербурга.

Свечи зажгли, несмотря на метельФото: Артем КИЛЬКИН

Сначала у маяка стартовал концерт с блокадным стихами и военными песнями. А затем участники (их собралось более пятисот человек) стали зажигать свечи с красных лампадках.

Трагическое число появилось у кромки Финского заливаФото: Артем КИЛЬКИН

Памятное мероприятие организовал Приморский культурный центр. Гости – семьи с детьми, молодежь и блокадники – спустились на пляж, к кроме Финского залива.

На гигантское число и кольцо вокруг него ушло 872 лампадкиФото: Артем КИЛЬКИН

Свечи в лампадках мешали зажечь ветер и метель, но их зажгли все 872 до единой, всем ветрам наперекор.

Участников угостили горячим чаемФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Затем горящие алые точки выстроили в гигантское число «девятьсот». На него ушло около шестисот свечей.

С лампадками на снегу оставили и цветыФото: Артем КИЛЬКИН

Остальные лампадки расставили в снегу вокруг, словно окружив «девятьсот» кольцом. На снегу вместе с ними оставили и красные гвоздики.

Гостями мероприятия стали семьи с детьми, молодежь и блокадникиФото: Артем КИЛЬКИН

Завершилась акция минутой молчания и открытием полевой кухни. Участников угостили горячим чаем.