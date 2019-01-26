В парке трехсотлетия Петербурга зажгли 872 свечи в память о блокаде
Трогательная акция «Память о подвиге» прошла сегодня днем в парке трехсотлетия Петербурга.
Свечи зажгли, несмотря на метельФото: Артем КИЛЬКИН
Сначала у маяка стартовал концерт с блокадным стихами и военными песнями. А затем участники (их собралось более пятисот человек) стали зажигать свечи с красных лампадках.
Трагическое число появилось у кромки Финского заливаФото: Артем КИЛЬКИН
Памятное мероприятие организовал Приморский культурный центр. Гости – семьи с детьми, молодежь и блокадники – спустились на пляж, к кроме Финского залива.
На гигантское число и кольцо вокруг него ушло 872 лампадкиФото: Артем КИЛЬКИН
Свечи в лампадках мешали зажечь ветер и метель, но их зажгли все 872 до единой, всем ветрам наперекор.
Участников угостили горячим чаемФото: Артем КИЛЬКИН
Фото: Артем КИЛЬКИН
Затем горящие алые точки выстроили в гигантское число «девятьсот». На него ушло около шестисот свечей.
С лампадками на снегу оставили и цветыФото: Артем КИЛЬКИН
Остальные лампадки расставили в снегу вокруг, словно окружив «девятьсот» кольцом. На снегу вместе с ними оставили и красные гвоздики.
Гостями мероприятия стали семьи с детьми, молодежь и блокадникиФото: Артем КИЛЬКИН
Завершилась акция минутой молчания и открытием полевой кухни. Участников угостили горячим чаем.
Завершилась акция минутой молчанияФото: Артем КИЛЬКИН
Еще больше материалов по теме: «75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»